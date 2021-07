Area sgambamento attrezzata verrà inaugurata domani a Borgo Ticino

Area sgambamento cani attrezzata, denominata "Agility dog park", verrà inaugurata domani mattina, domenica 1 agosto, a Borgo Ticino.

Area sgambamento pronta a essere inaugurata

E' tutto pronto per l'inaugurazione dell'area sgambamento cani attrezzata chiamata "Agility dog park" che sarà inaugurata domani, domenica 1 agosto, a Borgo Ticino. La nuova struttura aperta è promossa dall'Amministrazione comunale e si trova in via Porta Murata, non molto distante dall'arco di pietra che segna l'ingresso in paese dalla statale 32.

Una cerimonia dedicata agli amici a 4 zampe

La cerimonia di inaugurazione si aprirà alle 8.30 con il via libera al concorso "Il cane più simpatico", organizzato in collaborazione con l'Associazione sportiva dilettantistica cinofila Area 51. Le iscrizioni saranno effettuate sul posto e potranno esserci al massimo 20 partecipanti. Alle 10 si terranno le premiazioni del concorso e l'inaugurazione ufficiale del parco, con la distribuzione di gadget forniti da Farmacie Celesia. Potrà partecipare alla cerimonia un massimo di 30 persone di età superiore ai 14 anni contemporaneamente presenti (gli amici pelosi sono ovviamente esclusi dal conteggio).