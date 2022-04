Arona abbattuto l'ex Itis, Gusmeroli: "Una bruttura in meno"

Demolizione

Villette e parcheggi pubblici.

Abbattuto lo stabile: al suo posto una zona residenziale.

Le parole dell'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli

"Abbattuto il vecchio Itis con tetto in amianto, ora verrà sostituito da 4 villette e due gruppi di appartamenti a due piani con 50 parcheggi pubblici gratuiti a disposizione della scuola media e dell’Enaip, una nuova pista ciclabile che unirà via Monterosa a via XX settembre (parte della futura pista ciclabile che unirà via San Luigi a via XX settembre), i marciapiedi nuovi di via Monte cervino e l’illuminazione a Led dell’intera via XX settembre e via monte Cervino.

Avanti tutta con il miglioramento di Arona".