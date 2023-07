Arona addio a Giuseppe "Bepi" Botteselle

Per tutti coloro che hanno vissuto gli anni della Prima Repubblica il nome di Giuseppe Botteselle ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento.

Bepi Botteselle

79 anni, una vita da imprenditore, Botteselle è stato un importante esponente del Partito socialista italiano locale e regionale e consigliere comunale ad Arona. Ora che non c’è più, per i molti che hanno condiviso con lui una parte del proprio percorso ideale, è come se finisse una stagione politica. Botteselle è scomparso lo scorso martedì 27 giugno. Pare che abbia accusato un malore mentre si trovava al lavoro alla scrivania del suo cantiere nautico, a Dormelletto.

«Poco conosciuto dalla politica locale di oggi - ha scritto in questi giorni di lui il dirigente comunale Giovanni Vesco - Bepi Botteselle ha rappresentato in pieno il prototipo del capo corrente carismatico della Prima repubblica nel nostro territorio. Uomo dai modi forti, in alcuni tratti anche spregiudicati, sostenuti anche dalla sua fisicità, esercitò un ruolo importante tra gli anni ‘80 e i primi anni ‘90 nell'allora Partito socialista che dominava la scena politica locale. Assieme ai Cataldo, ai Panella, ai Catapano, ai Rigolone ha segnato un pezzetto di storia politica di Arona e della Provincia di Novara».

«Oltre ad aver condiviso con lui parte del mio percorso politico - dice Fausto Ferrara, oggi responsabile dei zona di Italia Viva - posso dire che Bepi era un amico. Abbiamo militato per anni nel Psi, condividendo momenti di dialogo e di confronto, discussioni e riflessioni politiche. Ma ci sentivamo anche fuori dall’ambito della politica locale e anche ultimamente mi è capitato più volte di andare a mangiare insieme a lui o di frequentarci nella nostra vita privata. Fino al 1984 sono rimasto nel Psi, vivendo da vicino e insieme a persone come Bepi una politica diversa da quella attuale. Nei partiti si viveva una dialettica sana e vivace. Ci si confrontava, si discuteva anche aspramente, e poi quando si prendeva una decisione tutti facevano il possibile per rispettarla, rimanendo uniti con grande responsabilità. In quel periodo io ho rappresentato il partito in Consiglio comunale, mentre Bepi era presidente dell’Asl e delle Acque Reflue. Lo ricordo come una persona decisa, che non agiva mai a vanvera. Un amministratore preparato e minuzioso, che non lasciava nulla al caso. Ha partecipato alle attività del Psi anche a livello regionale, prendendo parte a numerosi congressi».

La comunità di Arona si stringe al dolore della moglie Rosanna e dei figli Camilla e Francesco. Il funerale è stato celebrato a Dormelletto giovedì 29 giugno.