Arona: "Affidare il Palagreen a un’associazione è l’ennesimo errore dell’Amministrazione"

E’ stato un confronto politico a tutto tondo quello che ha coinvolto la giunta guidata dal sindaco Federico Monti e il gruppo di opposizione Arona Domani, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, lo scorso lunedì 31 luglio. La decisione di dare modo ai locali di prorogare la diffusione di musica fino alle 2 di notte, a fronte di una richiesta specifica, non è stato l'unico tema che ha acceso il dibattito.

"Sbagliato affidare ad altri"

Numerosi i temi trattati nel corso della riunione, che è stata convocata in occasione di un importante passaggio obbligato per il Comune: l’approvazione del Dup, il documento unico di programmazione, da effettuarsi entro fine luglio.

Ma è sulla voce che riguarda l’ipotesi di un nuovo regolamento di utilizzo per il Palagreen che si è concentrato il primo scontro dialettico in aula. «Leggo nel Dup - ha detto Roberto Buttà - che avete intenzione di indire una gara per individuare una o due associazioni a cui affidare la gestione del Palagreen. E’ una struttura che è sempre stata nelle disponibilità della scuola, ed è giusto che continui a esserlo anche in futuro. Credo che questo sia l’ennesimo esempio di come questa Amministrazione, per non farsi carico di certi servizi decida di affidare tutto ai privati».

La risposta del sindaco

I chiarimenti sulla questione sono arrivati direttamente dal sindaco Federico Monti. «Su questa vicenda - ha detto - è stato creato molto allarmismo. Innanzi tutto è bene chiarire che il Palagreen resterà a disposizione della scuola fino al termine degli orari curriculari della Giovanni XXIII. Qui si sta parlando della bozza di un regolamento che servirà a gestire uno spazio pubblico per iniziative culturali, che ad Arona manca da anni. L’associazione o le associazioni che si aggiudicheranno il bando garantiranno l’apertura e la chiusura del palazzetto. In cambio avranno la possibilità di utilizzare quello spazio per le loro iniziative. Si trova così una quadra per un problema che sarebbe stato complesso e costoso da risolvere con le sole forze del Comune. E’ chiaro che adesso prima di muoverci organizzeremo un incontro con la scuola e con tutti i soggetti interessati: qui si trattava semplicemente di approvare un indirizzo deciso dalla giunta e da inserire nel nostro Dup».