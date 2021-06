Arona al via il recupero dell'area Ex Macello grazie a Fondazione Cariplo

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale sono particolarmente orgogliosi di comunicare

l’ottenimento di un contributo di 900mila euro euro da parte di Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando “Interventi emblematici 2020”, finalizzato al recupero dell’area cosiddetta “Ex Macello” per la realizzazione di un museo di Arte contemporanea.

Il museo

Il grande progetto, che si avvarrà molto probabilmente anche di un ulteriore importante contributo regionale, prevede, attraverso il recupero di un’area degradata della città, la creazione di un nuovo polo museale dove troverà collocazione la collezione oggetto di donazione da parte della famiglia Usellini/Sansone (oltre 300 opere d’arte del ‘900). Da questo punto di partenza il progetto prevede l’ampliamento del patrimonio artistico con future donazioni e l’inserimento della struttura in un contesto museale e di itinerari d’arte del territorio piemontese e lombardo già esistente, al fine di arricchirlo e completarlo con un tassello mancante com’è quello delle correnti artistiche della seconda metà del ‘900.

L’Amministrazione ringrazia sentitamente Fondazione Cariplo per aver creduto nell’iniziativa, la Famiglia Usellini/Sansone per aver donato gratuitamente il progetto di recupero dell’area interessata e tutti coloro che hanno prestato la propria opera per l’ottenimento dell’importante finanziamento.