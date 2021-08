Arona al via il rifacimento dei marciapiedi di via Turati, Mazzini e Milano

Prima del 15 settembre inizieranno i lavori per il rifacimento di tre marciapiedi importanti in città.

Così l'assessore ai lavori pubblici Gusmeroli

"Erano nel programma elettorale e sono in uno stato di degrado evidente. La scelta dei marciapiedi dal 2010 in avanti è stata fatta sempre in funzione dello stato di degrado, del numero di persone che li utilizzano, il numero di persone che per il degrado sono nel tempo cadute e quindi anche in base alle richieste all’assicurazione di risarcimento, nel 2010 c’era l’imbarazzo della scelta visto lo stato di degrado di quasi tutti i marciapiedi di Arona.

In undici anni abbiamo rifatto alcuni chilometri di marciapiedi:

Lungolago Marconi, un pezzo enorme di corso Repubblica (dall’Hotel Atlantic alla rotonda), via Paleocapa, via Monte Grappa, viale Baracca, viale Berrini, via Martiri della Libertà, parti di via Piave, via IVX maggio, via XX settembre, via Montenero, alcuni marciapiedi nelle frazioni come quello di Corso Italia e la salita alla Chiesa a Mercurago o quello di Montrigiasco per il cimitero o a Dagnente la salita alla Chiesa.

Quando si rifanno i marciapiedi aggiungiamo cavidotti e se vi transitano rifacciamo i sottoservizi avvisando per questo le società di servizi.

Nei prossimi tre anni faremo via Vittorio Veneto e tutti i residui marciapiedi ancora da rifare in città e frazioni".