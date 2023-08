Arona-Angera: la traversata slitta a domenica 3

La manifestazione che si sarebbe dovuta tenere domani, a causa del previsto maltempo, verrà posticipata a domenica 3 settembre.

I dettagli

La manifestazione, organizzata come sempre dalla Pro loco della città, è suddivisa in due singoli eventi: una traversata non agonistica del lago da Angera ad Arona (1,2 chilometri), dedicata a 700 nuotatori amatori, e una dedicata invece agli agonisti (numero massimo 250 iscritti), per una lunghezza totale di 2,4 chilometri. Tutte le informazioni dettagliate relative all’iniziativa sono contenute nel sito dedicato www.prolocoarona.it. Alle 8, alla biglietteria della Navigazione lago Maggiore, ci sarà la registrazione dei partecipanti, con il ritrovo e la consegna dei pacchi gara. Dalle 9 alle 10.15 si procederà dunque all’imbarco dei partecipanti alla volta di Angera per la partenza della traversata dei 1.200 metri. Alle 10.30 partenza della traversata agonistica, valida per il Campionato italiano Veterani dello Sport. Alle 11.30 poi partirà la Traversata non agonistica dalla spiaggia del Lido La Noce di Angera.

L’evento, che quest’anno giunge alla sua trentesima edizione, gode del sostegno e dell’approvazione da parte del circolo locale di Legambiente Gli Amici del lago. «La manifestazione - dicono da Legambiente - è stata rilanciata nel 1993 - unitamente al Cimento Invernale – due tradizioni storiche aronesi di nuoto che vennero riproposte da un gruppo di amici, tra cui Vittorio Zenith e Gino Bellodi, fondatori e presidenti emeriti dell’associazione Gli Amici del Lago, l’associazione impegnata nella tutela ambientale nel lago e in iniziative sociali che è poi confluita in Legambiente nel 2017». Come testimonia lo storico Giovanni Di Bella in un suo scritto edito dal Gasma, anche se non aveva la stessa formula, le prime tracce delle due manifestazioni tradizionali sul lago risalgono al 1906, quando in occasione dei festeggiamenti per i lavori al traforo del Sempione, venne organizzata una gara di nuoto con la doppia Traversata Arona-Angera di mt. 2800 dotata di una “Coppa Challenge Triennale”. Ma già a partire delle Regate di canottaggio del 1901 svolte davanti all’attuale Nautica (con la famosa copertina del Secolo Illustrato) si tennero in contemporanea della gare di nuoto organizzate dalla Unione Nautica Verbanese e non è escluso che fosse inserita anche una percorso di Traversata. Della Traversata si hanno notizie di svolgimento anche negli anni ’30 del secolo scorso.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la Traversata Angera-Arona ha ottenuto il riconoscimento EcoActions di evento a basso impatto ambientale rilasciato da Legambiente. Questa attenzione viene rilasciata a seguito di una serie di valutazioni che si basano su un protocollo che definisce le buone pratiche di sostenibilità da adottare nell’organizzazione degli eventi, per limitare l’impatto causato dalla manifestazione sull’ambiente. «In particolare - certificano da Legambiente - per la Traversata sono stati adottati i seguenti accorgimenti: utilizzo della motonave Topazio a propulsione ibrida per il trasferimento dei nuotatori da Arona ad Angera; la barca di servizio per il supporto ai nuotatori di Legambiente (in collaborazione con Lake Energy) è a propulsione elettrica ad emissioni zero; è stata prestata particolare attenzione alla gestione differenziata dei rifiuti prodotti dalla manifestazione, in particolare la raccolta e recupero di rifiuti sulla spiaggia di Angera alla partenza verranno conferiti ad Arona in modalità differenziata; sarà usato packaging per la ristorazione al punto di arrivo in modalità “plastic less” per limitare l’utilizzo di imballaggi di plastica, in particolare la somministrazione di acqua sarà in lattina anziché in bottigliette di plastica. Inoltre le operazioni di sicurezza per i nuotatori – coordinate e guidate dalla Guardia Costiera – avverranno prevalentemente con canoe e Sup e anche quest’anno lo staff di servizio indosserà canottiere rosse sponsorizzate da Coop per essere facilmente identificabile, su proposta di Legambiente. Da sottolineare poi le attività di piantumazione di alberi che vengono attivate da Legambiente e da Pro loco Arona per compensare le emissioni di CO2 e gas serra equivalenti. Ad oggi, a partire dal 2017, in Italia è stato piantumato un piccolo bosco di 10 alberi di aranci denominato “Bosco Pro loco Arona” (gestito da Treedom) come compensazione dell’impatto dei vari eventi».