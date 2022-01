Arona avrà una nuova palestra e sala polivalente

Novità

All'interno del palazzo di città.

E' stata messa a bilancio (2022-2024) una delibera di giunta che dà il via a una sorta di <sorellina> del Palagreen, inaugurato lo scorso anno e usato perlopiù come centro vaccinale. Si tratta della vecchia palestra della scuola Nicotera usata fino a quarant'anni fa e divenuta poi, col tempo, magazzino comunale. E' infatti inserita nel contesto di palazzo di città ma ben presto tornerà a nuova vita.

Le parole del vicesindaco Gusmeroli

"Il magazzino è stato completamente svuotato grazie all'impegno dell'assessore Marina Grassani e abbiamo deciso di ristrutturare l'area - spiega l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli - Diventerà sia una palestra per la scuola Nicotera che ora non ce l'ha se non una piccola stanza veramente minuscola. La sera e nei weekend poi, potrà essere una multisala per le associazioni. Replica in piccolo il palagreen, cioè una palestra multisala. In più sopra c'è un bel terrazzo quindi un domani potrà essere utilizzato arrivando dall'attuale aula magna. E' un qualcosa in più per la città a favore della associazioni e della vicina scuola".