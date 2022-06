Arona Cena in Bianco per la Rete Nondisolopane

Domenica sera, nel suggestivo scenario del porticato della Canonica della Collegiata di Santa Maria si è svolta la tradizionale Cena in Bianco – Unconventional Dinner, un evento ideato e organizzato da Silvio Bruni, giunto alla sua 7a edizione, dove tutto è rigorosamente in bianco (commensali, tovagliato e stoviglie) e con cibo, piatti in porcellana, bicchieri in vetro e posate portati da casa.

Cena in bianco

L’iniziativa costituisce l’occasione per la raccolta di fondi da destinare alla Rete Nondisolopane, un progetto di solidarietà sociale nato nel 2011 – costituita da numerose associazioni no profit del territorio e si avvale del patrocinio e sostegno del Comune di Arona e del contributo di privati, aziende, associazioni e fondazioni, che si occupa di ristorazione solidale e di altre iniziative a sostegno di persone e famiglie in difficoltà.

Grande soddisfazione di Davide Colombo, presidente della Rete Nondisolopane che ha dichiarato: “ringrazio tutti partecipanti, l'organizzatore dell'evento Silvio Bruni e in particolare Don Claudio per l'ospitalità e la disponibilità, la Chiesa di San Luigi e l' Oratorio di Mercurago per i tavoli e le panche e anche tutti i volontari che collaborano con la nostra Rete per il loro impegno. Ormai, i vari volontari sono un team che si è consolidato e affiatato nel tempo, grazie all’esperienza acquisita nelle numerose iniziative di raccolta di cibo e generi di prima necessita che organizziamo con una certa frequenza da diversi anni”.

Anche Massimiliano Caligara, presidente del circolo locale di Legambiente, sempre attivo nell’organizzare e supportare le diverse iniziative ambientali e di solidarietà sociale nel territorio, ha voluto esprimere la sua soddisfazione: “Anche quest’anno, malgrado il temporale, siamo riusciti con un notevole sforzo logistico e operativo a organizzare la consueta cena a sostengo della Rete Nondisolopane. Questa manifestazione – lontano dalla mondanità “glamour” dei numerosi eventi fronte lago - è un momento di convivialità degli aronesi e anche la location della Canonica della Collegiata della città, un importante patrimonio artistico e culturale, che spesso diamo per scontato, è coerente con lo spirito sociale e il posizionamento di questa iniziativa”.