Arona chiude la storica Pasticceria Aliverti

La pasticceria Aliverti fondata ad Arona nel 1955 i cui prodotti sono noti in tutto il mondo, chiuderà i battenti.

L’annuncio del vice sindaco Gusmeroli

“Chiude dopo tantissimi anni un’eccellenza aronese, la storica Pasticceria Aliverti. Sono andato a salutarLi e ho acquistato i famosi Amaretti che esportano in tutto il mondo ma anche il famoso Panciuc Aliverti.

Ricordo che al centro del Commercio estero di New York quando nel 2017 andammo a presentare Arona e le sue eccellenze un importatore tedesco e uno Americano sentendo parlare di Arona ci disse: “la città della pasticceria Aliverti, degli Amaretti e del Panciuc!”.

La Pasticceria Aliverti proseguirà con la vendita delle sue eccellenze per corrispondenza e le buonissime torte e mille leccornie per Bar e ristoranti di un territorio vastissimo, basterà contattarla sul sito web per godere delle sue eccellenze”.

L’immobile in centro

“Tutto l’immobile su diversi piani, quasi 2000 metri di cui una parte importante dei piani superiori è completamente abbandonata, verrà ristrutturato e un’altra parte di Arona tornerà a rifiorire”.