Arona contributo per i residenti che acquisteranno bici elettriche

Un contributo per tutti i residenti aronesi che acquisteranno biciclette elettriche. E' l'ultima idea dell'assessore al bilancio Alberto Gusmeroli che vedrà probabilmente la luce nel prossimo consiglio comunale.

Le parole di Gusmeroli

"Con il bravissimo segretario comunale Agostino Carmeni ho lavorato sul regolamento del contributo a fondo perduto che l’amministrazione vuole erogare ai residenti aronesi che acquisteranno una bici elettrica a pedalata assistita e/o cargo bike - spiega Gusmeroli - La proposta la porteremo nel consiglio del 29 luglio in cui sveleremo tutti i dettagli, sarà una cifra molto importante perché vogliamo spingere le persone di Arona a usare la bici elettrica anziché l’auto. Vogliamo che il contributo sia semplice e immediato, che potremo rendere incassabile direttamente dal cittadino o scontabile da qualunque rivenditore. Nel frattempo aumenteremo la dotazione in città di rastrelliere per le bici e man mano che salirà la dotazione di bici elettriche in Arona varieremo i limiti di velocità a zone 30 o 40 oltre a quelle esistenti vicino alle scuole. Con la bici elettrica si fa attività fisica senza stancarsi andando facilmente dappertutto anche le più impervie salite. La sfida per diminuire l’inquinamento, fare “esercizio fisico”, risparmiare economicamente è iniziata".