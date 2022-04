Arona dalla biblioteca alla ricerca dei draghi

Appuntamento

Sabato 23 aprile.

"Avete mai pensato di poter incontrare dei draghi in carne ed ossa (o quasi) ad Arona?

Sabato 23 aprile proveremo a cercarli!"

I dettagli

"L’appuntamento è per le ore 10.15 in biblioteca dove troveremo alcuni libri a tema e poi partiremo alla volta dello Spazio Moderno per visitare la mostra “La natura dei draghi” a cura della Corporazione dei bardi.

La partecipazione è rivolta a bambini (coraggiosi) dai 7 ai 9 anni, accompagnati da un genitore. Troverete diorami, pannelli, reperti e illustrazioni riguardanti i draghi nel loro ambiente naturale, le ricostruzioni si basano su autori classici (Plinio il Vecchio) e moderni (George Martin). Nella sezione medievale troverete esempi di draghi nell'araldica e nelle vite dei santi. Potrete mettervi alla prova con giochi e quiz sparsi lungo tutto il percorso".

L’Assessore alla Cultura, Chiara Autunno, spiega: “In occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” e da un’iniziativa intrigante della Corporazione dei Bardi che ringrazio, comincia un viaggio affascinante nel mondo dei draghi proprio dalla biblioteca di Arona e sancisce l’inizio di una nuova e certamente proficua collaborazione.”.

L’iniziativa è stata inserita nella rassegna “Il maggio dei libri”, una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Per maggiori informazioni: www. ilmaggiodeilibri.cepell.it

Tutte le attività sono gratuite, ma è necessario iscriversi perché i posti a disposizione sono limitati e si potrà venire accompagnati solo da un adulto.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@ comune.arona.no.it o telefonicamente allo

0322/44625.