Arona dice no ai petardi: divieto in vigore il 30-31 e 1 gennaio

"Se vuoi bene agli animali.. petardi no grazie". Il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli si schiera in difesa degli animali e contro i botti di Capodanno.

Le parole di Gusmeroli

"In vista degli imminenti festeggiamenti del capodanno si rammenta che, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana è inibito l’uso di qualsivoglia materiale esplodente in aree pubbliche e sulla pubblica via in occasione dei festeggiamenti di fine anno nei giorni 30 – 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi”.

Si confida nel senso civico della popolazione affinché i festeggiamenti si svolgano in tutta sicurezza. Grazie a tutti per la collaborazione".