Arona Domani chiede incontro pubblico sul museo all'ex Macello

Le richieste

"Confronto è atto dovuto".

In merito alla realizzazione del museo a seguito della donazione Sansone

Arona Domani chiede al Sindaco e all’Amministrazione un incontro pubblico dove vengano illustrati alcuni punti.

Le richieste di Arona Domani

- le caratteristiche del museo che si vuole realizzare;

- i previsti costi di gestione annuali e le modalità di finanziamento degli stessi in considerazione dell’attendibile tasso di copertura dei costi di gestione dello stesso;

- le previsioni di attrattiva dello stesso e le presenze previste;

- le spese di trasporto, deposito, assicurazione nel corso del trasporto e deposito, nonché contro tutti i rischi possibili e conseguenti alla donazione (furto, incendi, ecc.) nel rispetto degli eventuali vincoli fissati dal donante.

"Crediamo che di fronte a un impegno di € 1.870.000,00 solo per la realizzazione dell’intervento di recupero della struttura dell’ex Macello, di cui € 970.000,00 a carico dei cittadini Aronesi e di una donazione che prevede numerose e vincolanti condizioni in capo al Comune per un periodo temporale consistente (30 anni), un confronto e una risposta sia un atto dovuto e segno di rispetto verso la cittadinanza tutta".