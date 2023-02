Arona Domani: "No al fumo all'aperto in città"

"Diciamo no al fumo all'aperto". La proposta arriva dal gruppo consigliare Arona Domani ed è stata discussa nell'ultima seduta di consiglio di lunedì 30 gennaio.

Interrogazione

"Ricordo un discorso dell'allora sindaco Alberto Gusmeroli che davanti al comune per una ricorrenza disse che Arona era piena di mozziconi a terra e non si poteva andare avanti così. Sono passati molti anni ma nulla è cambiato: sul lungolago qualcuno ha contato più di 100 mozziconi al giorno per terra e altri sparsi per la città. Ciò provoca inquinamento, anche del lago, e strade sporche - ha detto la consigliera Carla Torelli - Altre città hanno preso provvedimenti in merito: a Milano nel novembre del 2020 il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la qualità dell'aria con azioni tra le quali bandire il fumo di sigarette all'aperto tranne che nei luoghi isolati.

Anche negli Stati Uniti, Norvegia, Svizzera hanno preso provvedimenti simili. Chiedo se anche Arona può raggiunge il traguardo di eliminare il fumo all'aperto e quali iniziative intenda porre in essere per migliorare la qualità dell'aria e mantenere la città pulita. Il comune intende provvedere direttamente o indirettamente in collaborazione con Arpa per monitorare uno o più punti critici della città per verificare il grado di inquinamento all'aperto? Una volta c'era la centralina in piazza De Filippi, perché non ripristinarlo?".

A rispondere il sindaco Federico Monti: "Pensare di vietare alle persone di fumare all'aperto non è semplice, a Milano è stato fatto solo in alcuni luoghi sensibili. Per quanto riguarda il recupero di mozziconi abbiamo introdotto un servizio con il Medio novarese ambiente con l'aspirotto che più volte passa e raccoglie, anche per dare un'immagine di pulizia alla città.

Questo fenomeno si verifica dove ci sono assembramenti, io ritengo solo in una parte della città. Cercheremo di essere più presenti con l'aspirotto. Possiamo anche pensare di vietare il fumo ma solo in alcuni luoghi sensibili. Per rilevatore in piazza, sentiremo Arpa e chiederemo se possibile rimetterlo".