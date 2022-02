Arona Domani: "Ordine del giorno in consiglio sulla gravissima crisi in corso in Ucraina"

Guerra

La seduta è convocata per lunedì.

Il Gruppo Consigliare Arona Domani propone che il Consiglio Comunale di lunedì 28.2 prossimo si esprima senza senza esitazioni e all'unanimità, approvando un ORDINE DEL GIORNO sulla gravissima crisi in corso.

La posizione della minoranza di Arona Domani

"Di nuovo la guerra irrompe con violenza in Europa. E’ inaccettabile che nel nostro continente, già devastato da due guerre mondiali, si possa ancora ricorrere allo strumento militare per risolvere problemi e contese.

Il consiglio Comunale di Arona denuncia con forza l’attacco russo in violazione del diritto internazionale e della sovranità dell’Ucraina, testimonia il SOSTEGNO alle popolazioni coinvolte e si appella alla comunità internazionale perché non siano mai abbandonate le iniziative diplomatiche e di dialogo volte ad una soluzione pacifica del conflitto ed ogni risposta avvenga senza ulteriore ricorso alle armi, ferme in ogni caso le dovute sanzioni per la Russia e chi si oppone, infrangendolo, all’ordine pubblico internazionale".