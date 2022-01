Arona Domani: "Restituite alla città il Salone Merzagora"

Politica

Il gruppo di minoranza Arona Domani ha presentato un'interrogazione sul Salone Merzagora che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.

L'interrogazione

"Ancora una volta voglio attirare l'attenzione su un grande salone in centro, che si affaccia in via Liberazione, da tempo chiuso: è il famoso Salone Merzagora, ben conosciuto dagli Aronesi perché adiacente all'asilo Bottelli aperto fino al 1995 e utilizzato poi come sala polifunzionale, centro diurno per i disabili e dall'Uni3 per qualche assemblea e qualche laboratorio - spiega la consigliera Carla Torelli - Chiuso per restauri è rimasto inutilizzato, se non per ospitare qualche rara mostra e per la commemorazione del 25 aprile da parte dell'ANPI. Vogliamo interrogare il sindaco per conoscere: quanto è stato l'ammontare dei costi per il restauro, quanto è stato utilizzato; Il motivo per cui non si possono rimuovere le griglie e tutto ciò che non ne consente l'utilizzo se non per mostre di quadri, e perché non si debba restituire alla città uno spazio in zona centrale che, utilizzato intelligentemente, potrebbe integrarsi perfettamente sia come funzionalità che come completamento, con le altre strutture e centri esistenti".