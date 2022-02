Arona Domani: "Sul museo all'ex Macello nessuna risposta dall'amministrazione"

Polemica

"Quali saranno le spese correnti a carico della collettività?".

"La richiesta di un incontro pubblico viene respinta dal Sindaco con la solita sufficienza e quasi

fastidio, ribadendo fatti e dati già noti e tacendo sul resto. Spiace constatare come non si voglia

illustrare a tutti quello che dovrebbe essere un bellissimo progetto". Questo il commento del gruppo consigliare Arona Domani al rifiuto da parte del sindaco Federico Monti di convocare un incontro pubblico per illustrare i dettagli del museo che sarà realizzato all'ex macello.

La posizione di Arona Domani

"Evidentemente, il Sindaco non ritiene che la cittadinanza meriti risposte.

Che l’amministrazione abbia deciso di spendere 1.870.000,00 euro per il recupero dell’ex Macello,

parte finanziati da Fondazione Cariplo (euro 900.000,00), parte dalla Regione (euro 250.000,00) e il

resto finanziati (allo stato) dall’avanzo, lo sappiamo benissimo.

Ma, al di là di questo, nient’altro. Eppure si dice che “la sostenibilità della gestione è stata

attentamente calcolata e non potrebbe essere altrimenti...”. Sarebbe sufficiente comunicare a tutti i cittadini questi attenti calcoli e confidiamo che venga presto fatto.

Il recupero di un immobile comunale come l’ex Macello è un’operazione che, al di là della pur

costosa valorizzazione del patrimonio, ha un senso infatti se è chiara la destinazione che si vuole

dare alla struttura e il progetto culturale ed economico si vuole realizzare.

Il contenitore da solo non basta, occorrono i contenuti.

Siamo felici di apprendere che il “Museo” sarà un “polo culturale attivo tutto l’anno con iniziative e mostre”. Quante sale verranno realizzate? Quante saranno occupate dalle opere donate e quante

invece saranno utilizzabili per altri scopi? Quali saranno le spese correnti a carico della collettività? Ciò che è certo, ad ora, è che il Comune ha stanziato altri 260.000,00 euro per fare il progetto esecutivo..."