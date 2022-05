Arona Domani sulla Tari: "Anche quest'anno aumenteranno le bollette agli aronesi"

Polemica

La posizione della minoranza sulla Tari.

Nell’ultimo consiglio comunale è stato portato, d’urgenza e con avviso inviato solo due giorni prima, il Piano Finanziario della TARI (tassa rifiuti) e le tariffe per il 2022.

La posizione di Arona Domani sulla Tari

"Nonostante i dati della raccolta differenziata confermino una buona performance per il 2020 (84,39 %) in linea con quella del 2019 (84,76%) – ndr i dati 2021 non sono stati comunicati - il costo globale per il Comune aumenta di euro 83.916,00 sul 2021 , passando da euro 2.315.966,00 a euro 2.399.882,00 con un aumento globale del 3,65%.

Questo comporterà per gli utenti che, dopo gli aumenti dello scorso anno, anche quest’anno le “bollette” aumenteranno: le tariffe vedono infatti un +1% (medio) della quota fissa e 12% (medio) della variabile per le utenze domestiche e +1 % della quota fissa e 9,6% della variabile per le non domestiche.

Abbiamo chiesto all’Ass. al Bilancio ragione di questi aumenti.

Le risposte sono state evasive, anzi ci è stato risposto che “rispetto al 2016” il costo della TARI è diminuito.

Non sappiamo da dove tragga il dato, ma da quanto risulta nel 2016 il PEF ammontava a euro 2.385.086,38….con una popolazione però maggiore di quella attuale".