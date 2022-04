Arona ex Itis addio: abbattuto lo stabile

In fase di demolizione

Gusmeroli spiega cosa verrà realizzato.

Ex Itis addio. L'edificio, abbandonato da venti anni, aveva ospitato prima la scuola aronese, poi un supermercato e una palestra. Da tempo però risulta abbandonato e in più riprese è stato necessario chiudere gli accessi perché diventato luogo di bivacco.

Le parole di Gusmeroli

"Un'altra bruttura e un'area abbandonata della città di Arona cesserà di esistere venendo riqualificata". L'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli parla con soddisfazione dell'abbattimento dell'edificio che sta avvenendo in questi giorni: finalmente gli abitanti all'incrocio fra via xx Settembre, via Monte Cervino, via Monviso non vedranno più un rudere in un parcheggio in disuso. Ma cosa verrà realizzato al posto dell'edificio?

"Verranno edificate quattro villette e due caseggiati non alti, moderni e con aree verdi - spiega Gusmeroli - A carico della proprietà e quindi a favore del comune saranno realizzati una cinquantina di parcheggi pubblici gratuiti, metà verso la scuola media e metà verso la scuola Enaip". Ma tutta l'area circostante sarà oggetto di interventi sempre a carico del privato: "Parliamo dell’intera illuminazione a Led di via XX Settembre e via Monte Cervino; i marciapiedi di via Monte rosa e via monte Cervino e la pista ciclabile che unisce la via monte rosa con via XX settembre parte di una futura pista ciclabile che da via San Luigi dovrà unire proprio la via San Luigi a via XX settembre. Un mostro scompare e tutta una zona viene riqualificata".