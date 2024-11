Arona festeggiamenti in ricordo di Enrico Fermi

Per ricordare il 70 anni della scomparsa di Enrico Fermi di Arona, mancato nel 1954 all’età di 53 anni, l’istituto Fermi organizza per venerdì 29 novembre un evento commemorativo che coprirà l’intera giornata.

I dettagli

In mattinata infatti alcune classi del biennio, si recheranno al teatro San Carlo per assistere allo spettacolo “Fisica sognante” di Federico Benuzzi, mentre altre classi resteranno a scuola e qui suddivise in gruppi, parteciperanno in presenza o da remoto a delle conferenze a tema tenute da esperti di energia nucleare che collaborano con il Centro Comune di Ricerca di Ispra.

Per le classi quinte dello scientifico è previsto anche un collegamento con l’università Sorbona di Parigi e due conferenze sulle stelle, naturali reattori di fusione, a cura di un astronomo esperto di divulgazione scientifica. Ma le sorprese non finiscono qui ! Le attività proseguono anche nel pomeriggio dalle 16 alle 18 nella sede di via Monte Nero 15/a con laboratori a tema animati dagli studenti del Fermi guidati dai loro docenti. Si va dalle esperienze con apparecchi costruiti con i mattoncini LEGO, a esperimenti con la camera a nebbia, alle attività di debate sul nucleare, al monitoraggio della radioattività, ed esperienze sulla realtà virtuale. I laboratori sono aperti al pubblico fino ad esaurimento posti. Alle 18 in aula magna verrà presentato il volume “E’ la fisica bellezza” di Federico Benuzzi. Alle 19 le porte del Fermi si chiuderanno. La giornata di festa proseguirà però al Teatro San Carlo dove alle 20:30 verrà replicato per tutti lo spettacolo “Fisica Sognante” di e con Federico Benuzz. con ingresso libero. A seguire si svolgerà la premiazione delle eccellenze della scuola “Fermi & Lode” e del concorso “Un logo per Fermi”. Tutta la cittadinanza è invitata alle attività pomeridiane e serali.