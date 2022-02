Arona giostrai vs sindaco: "Fateci fare il Tredicino" VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE

Sfilata di camion

"Vogliamo solo lavorare".

Di è svolta questa mattina la manifestazione pacifica del giostrai che vorrebbero la conferma dello storico Luna Park aronese nelle date consuete.

"Chiediamo solo di lavorare"

Dopo "lo scontro" sindaco vs vice sindaco (con Gusmeroli che annunciava la partenza del Tredicino l'11 marzo e Monti che la negava) ora a scendere in piazza, letteralmente, sono gli operatori degli spettacoli viaggianti.

Clacson, sfilata di camion e manifesti per chiedere lo svolgimento della manifestazione dopo il NO ricevuto anche in seguito all'incontro odierno.

"Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi che vi stiamo recando ma la nostra è solo la volontà di manifestare la difesa del nostro lavoro.

Per molti il luna park è solo un luogo di gioia e divertimento, ma per le 65 famiglie partecipanti del Trecino è lavoro!!

In tutta Italia i luna park si stanno svolgendo nel totale rispetto delle normative covid emanate dal governo italiano. Ad oggi non esiste alcun blocco ministeriale che imponga la nostra chiusura.

Il Tredicino si può e si deve fare nelle date abituali..

"NON SPEGNIAMO IL SORRISO"

In aggiornamento