Arona, Gusmeroli: "Perché usare il lago come discarica?"

I volontari de "La Pinta" hanno ripulito spiagge e fondali del lago Maggiore nelle acque antistanti ad Arona, trovando di tutto.

Le parole del sindaco Monti

"Il simbolo dell’amore verso il lago è diventato “La Pinta” che oltre al lavoro straordinario sul ripopolamento delle specie, ed in particolare del persico reale, per mezzo degli incubatoi o legnaie, metodo antico per favorire il deposito delle uova, oggi hanno organizzato una pulizia dei fondali davanti alla nostra costa , per circa 200 metri lineari, con l’aiuto di Sub provenienti dal territorio e di giovani volontari - così Federico Monti - Abbiamo il dovere di sostenere i ragazzi straordinari della Pinta, grazie a tutti voi: Matteo , Giovanni, Paolo, il mitico Timpani".

Quel che i ragazzi hanno ripescato dal lago ha dell'incredibile: un numero considerevole di pneumatici, sacchi e sacchi di rifiuti e anche una bicicletta.

"C'’è da chiedersi - commenta il vice sindaco Alberto Gusmeroli - se è così difficile usare la discarica invece di usare il lago come discarica: sempre questione di rispetto e senso civico".