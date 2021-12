Arona illuminata a festa: gli appuntamenti di AroNatale

Acceso il grande albero

Iniziative di Comune e Pro Loco.

Anche Arona si è illuminata a festa per il periodo natalizio. L'accensione dell'albero in corso Repubblica è stata quest'anno sobria per evitare assembramenti: nessuna manifestazione ufficiale ma solo il sindaco Federico Monti con la giunta che ha acceso simbolicamente sabato 27 l'albero e tutte le luci cittadine.

AroNatale

Sono diversi anche gli appuntamenti organizzati dalla Pro loco nell'ambito di AroNatale:

sabato 11 e sabato 18 "Nevicano storie in biblioteca", letture per natale alle 10 in piazza San Graziano. Domenica 12 i mercatini in piazza del Popolo e Lungolago mentre domenica 19 si terranno in piazza San Graziano. Domenica 12 e domenica 19 nella sede della Pro loco di largo Vidale si terranno invece laboratori per bambini, per info 3471009669. Infine in piazza del Popolo è già aperta e lo sarà per tutte le festività la pista di pattinaggio.