Arona in 10 anni persi oltre 500 residenti

I dati

La popolazione residente al 31 dicembre 2021 era di 13.818 abitanti.

In dieci anni il comune di Arona ha perso oltre 500 residenti di cui ben 126 nell'ultimo anno. Se le responsabilità vanno attribuite alla pandemia in corso e se si debba parlare di una "fuga da Arona" si può in qualche modo desumerlo analizzando nel dettaglio i dati.

I numeri

La popolazione residente all'1 gennaio 2021 era di 13.944 persone di cui 7404 femmine e 6540 maschi. Sono nati 78 bambini e sono decedute 244 persone con un saldo naturale che si attesta a -166 (131 le donne morte, 113 gli uomini). Gli immigrati verso Arona sono stati 649, gli emigrati 609 quindi il saldo migratorio è in positivo di 40 residenti ma il saldo demografico totale sul 2021 fa segnare un meno 126 residenti. Infatti la popolazione al 31 dicembre 2021 era di 13.818 di cui 1547 stranieri; 6879 il numero di famiglie e 46 i matrimoni tra civili e religiosi celebrati in città. Nessuna unione civile.

Per quanto riguarda le fasce di età, sui 13.818 residenti aronesi, tra i 0 e i 18 anni ci sono 1935 cittadini, dai 19 ai 64 ci sono 7.669 residenti e oltre i 65 anni 4.214 residenti.

In merito ai 1547 stranieri ci sono 259 comunitari e 1288 extracomunitari con una netta predominanza femminile: 158 donne comunitarie contro 101 uomini e 739 donne extracomunitarie contro i 549 uomini. Tra le nazionalità più rappresentati abbiamo 291 residenti albanesi, 259 ucraini, 128 rumeni, 123 marocchini e 106 cinesi. E ancora 65 statunitensi, 45 senegalesi, 51 ecuadoregni, 32 ghanesi, 30 bangalesi. Scorrendo l'elenco della popolazione straniera residente c'è infine una donna australiana, una boliviana, un uomo camerunense e uno canadese, una donna croata e una coreana, nonché una estone, c'è anche una donna della Tanzania e un uomo del Messico.

Gli ultimi 10 anni

Analizzando l'andamento demografico degli ultimi dieci anni si parte dai 14.374 residenti del 2011 ai, come detto 13.818 del 2021: Arona ha quindi perso 556 residenti. Il saldo demografico peggiore lo si ha avuto nel 2017 con -148 residenti ma al secondo posto c'è proprio il 2021 dove si sono persi 126 residenti. Che le vittime causate dal Covid abbiano contribuito? I deceduti l'anno scorso sono stati 244, nel 2020 erano 208, nel 2019 207, nel 2018 204 e nel 2017 erano 209. Andando invece a vedere le nascite si è più o meno in linea con gli anni precedenti: 78 bimbi nel 2021, 80 nel 2020, 66 nel 2019, 87 nel 2018 mentre boom di nascite nel 2017 con 96 nuovi nati.

Anche il saldo migratorio, benchè positivo, ha giocato un ruolo nella perdita di residenti ad Arona. Se infatti nel 2021 la differenza fra nuovi residenti ed emigrati in altri lidi è stata in positivo di 40 persone, nel 2020 il segno più era di ben 178 residenti ovvero 765 erano stati gli immigrati verso Arona e 587 gli emigrati da Arona. Anche nel 2019 c'è un segno più 83 di saldo migratorio e nel 2018 più 103.