Arona inaugurata stanza per l’ascolto protetto delle donne vittime di violenza

227esima in Italia, si è inaugurata sabato presso la Stazione del Carabinieri di Arona “una stanza tutta per se”, per l’ascolto protetto delle donne vittime di violenza.

La stanza

L’accordo originario è stato siglato nel 2015 con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha portato ad oggi alla realizzazione da parte dei club Soroptimist di 227 stanze presso le Caserme e le Questure e il numero è in costante crescita.

Il protocollo d’intesa fra l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist International Italia è del 2022.

Soroptimist ha fattivamente curato il design/arredo, che volutamente riproduce un ambiente accogliente e intimo, e dotato la stanza di Valigetta kit per la deposizione/testimonianza.

In Piemonte vi sono ad oggi 8 kit per 8 diversi comuni.

“Il delicatissimo e drammatico tema della violenza sulle donne necessita di costanti interventi atti a supportare chi è vittima - fa sapere l’assessore al welfare Marina Grassani - La tematica è complessa e solo una buona sinergia contribuirà a perseguire la non violenza: la legge che persegua chi esercita la violenza, gli strumenti concreti a supporto di chi è vittima di violenza, la cultura, nelle scuole e nella società, della non violenza come prevenzione.

Grazie a Soroptimist e a tutte coloro che hanno fattivamente contribuito al progetto e grazie alla Stazione dei Carabinieri di Arona per aver dato spazio alla stanza, e con buona prassi darne ora seguito accogliendo al meglio chi ne avrà la necessità con la professionalità e formazione dei funzionari dell’Arma.

Grazie infine a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto contribuendo finanziariamente; il Comune di Arona è fra questi”.