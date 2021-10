Arona inaugurato il Parco Insieme

Non solo giochi

Per bambini, ragazzi, adulti e meno giovani.

E' stato inaugurato oggi il PARCO INSIEME, un parco giochi che mette insieme bambini, ragazzi, adulti e meno giovani.

Le parole dell'assessore ai lavori pubblici Gusmeroli

"Realizzato riqualificando un'area abbandonata con materiale ecologico di riciclo.

È una piccola meraviglia e si aggiunge alla serie di parchi giochi realizzati e/o ristrutturati in questi ultimi anni in modo da migliorare la vivibilità anche in zone non centrali e con vantaggi anche dal punto di vista ambientale in quanto più parchi si realizzano per la città, meno le persone spostano l’auto per raggiungere il centro".

Ecco le aree attrezzate

“ZONA GIOCO” con giochi per bimbi: sono stati posati due giochi inclusivi, ovvero una “giostra rotante” con balaustra per bambini dai 4 anni in su e fino a 8 utenti contemporaneamente, ed un bilico utilizzabile dai 3 anni in su e fino a 10 utenti contemporaneamente.

“ZONA FITNESS”: è stata realizzata una zona con attrezzature per il “fitness da esterno” per la ginnastica a corpo libero. In particolare un’area delimitata di circa mq 75,00 con attrezzatura per lo Street workout e fondo antitrauma di ghiaia (per utenti dai 14 anni in su con attività per più utenti contemporaneamente) ed una doppia cyclette (per utenti adulti e per la terza età).

“ZONA LETTURA e CONVERSAZIONE”: una zona con 5 panchine in plastica riciclata, una casetta per libri dove possibile lasciare e prendere libri ed una fontanella per l’acqua.

Sono inoltre stati posati alcuni cestini per la spazzatura e due panchine supplementari per la sosta, 8 nuovi alberi aventi funzione di ombreggiamento appartenenti alla famiglia delle querce, una siepe mista in gruppi di loropetalum e forsithia (fiori viola e gialli) ed un gruppo di arbusti misti.