"Arona Insieme on Stage" Musica-Salute-Sport: 3 giorni di eventi in città

Sarà un happening dedicato ai giovani quello in programma ad Arona dal 20 al 22 settembre con il Festival "Arona Insieme on Stage, musica - salute - sport". L'iniziativa è organizzata da Comune di Arona, Croce Rossa (Comitato di Arona e Lesa), Prefettura di Novara, Ascom e Pro Loco. Per l'occasione sarà allestito un mega palco da 120 metri quadrati con tre mega-schermi dove si esibiranno oltre 40 artisti a cominciare dal rapper italiano Clementino.

Dove

L'evento si svolgerà da Largo Alpini, Lungo Lago Caduti di Nassirya, fino a Largo Vidale e Piazzale Aldo Moro. Main sponsor è il Centro Commerciale San Martino, con la partecipazione di ASFAP (l'Associazione per lo Studio e la Terapia delle Flebopatie e Arteriopatie Periferiche) e SitVerba, specializzata nel mondo della costruzione di impianti, macchinari e infrastrutture per l’industria e il terziario.

"In qualità di main sponsor - spiega l'imprenditore Davide Zanchi - abbiamo aderito immediatamente e con grande entusiasmo dato l'elevato contenuto culturale, sociale ed educativo di tutta la manifestazione".

Evento targato giovani

Un evento organizzato interamente da giovani aronesi che si prospetta come il primo di una lunga serie, in grado di coinvolgere Arona, ma anche tutti i territori limitrofi, da Novara al Vco e tutto il nord Italia. Venerdì 20 settembre sul palco di 120 mq. allestito in piazzale Aldo Moro ci sarà il susseguirsi delle esibizioni delle scuole di danza, ballo, musica, canto, artisti locali e dj emergenti con musica commerciale ed elettronica, con inizio alle ore 16.30 ad ingresso gratuito, fino alle 24. In scaletta anche la presentazione e la premiazione di alcune associazioni sportive aronesi.

L'evento proseguirà sabato 21 settembre dalle ore 10 alle 18 con la Festa dello Sport: in Largo Vidale ci saranno le esibizioni di moltissime associazioni sportive locali: la Lega Navale Italiana, agility dog, parkour, arti marziali, atletica, ballo, basket, calcio, ginnastica artistica, nuoto, scacchi, tennis, volley, "Da Move!" (l'unica Crew italiana di sport freestyle) e una veleggiata del Basso Verbano.

Sabato 21 settembre, a partire dalle ore 20 sempre in piazzale Aldo Moro, altri 10 artisti e djset animeranno la serata in attesa dell'esibizione del rapper di fama internazionale Clementino, il cui concerto live con la sua band durerà circa due ore, unica data scelta dal cantante nel nord Italia. A seguire un altro dj chiuderà la serata. I giovani consiglieri Andrea Marcello Arrigoni, l'assessore Davide Casazza e Francesco Paolo Provicoli organizzatori dell'evento si sono occupati dell'allestimento del palco per accogliere sabato 21 a partire dalle ore 20 il concerto a pagamento (con possibilità di acquisto dei biglietti sul sito ciaotickets e presso l'Ufficio Turistico) del grande artista e rapper Clementino.

Sicurezza stradale

Nell'ambito della manifestazione, il Comando di Polizia Municipale di Arona, la Prefettura di Novara, con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il 118 e la Croce Rossa hanno organizzato per la giornata di sabato un incontro in Largo Alpini per sensibilizzare su temi della sicurezza stradale dal titolo “La vita non si beve”, dalle ore 10 alle 12.30, focus dell'incontro sarà l'accertamento e le conseguenze della guida in stato d'ebrezza e alcune importanti testimonianze di genitori. Dalle 15.30 alle 18.30 si svolgeranno delle prove con simulatore della guida in stato d'ebrezza, dimostrazioni di attività di primo soccorso e alcol test. Per partecipare alla manifestazione sarà necessario iscriversi con il QRCODE stampato sul volantino che pubblicizzerà l'evento.

Iniziative di prevenzione e volontariato

Venerdì, sabato e domenica grande spazio alla Croce Rossa, Comitato di Arona e Lesa, con iniziative volte all'informazione, alla prevenzione e al volontariato (in allegato tutti i dettagli delle giornata e dell'attività della Croce Rossa): "Per noi è un evento molto importante - spiega il Presidente Davide Zanchi - perché solo con la prevenzione la nostra società ha la possibilità di crescere sana. Puntiamo a fare informazione sulle attività più comuni svolte dalla Croce Rossa (come per esempio l'ambulanza che è il nostro servizio di base, in accordo con le Asl e il 118), ma vogliamo far conoscere molte altre attività di carattere sociale altrettanto importanti, come il soccorso, l'assistenza a manifestazioni ad eventi, la distribuzione e il servizio di raccolta viveri nei Comuni in cui operiamo, il telesoccorso, le telefonate a persone anziane iscritte ai nostri registri per sapere come stanno, o se hanno particolari esigenze, o per farle sentire meno sole. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica a svolgere delle attività che vanno oltre l'assistenza in ambulanza, che toccano un'area sociale altrettanto importante. Abbiamo bisogno di persone che si possano impegnare in tanti ambiti di competenza sociale altrettanto importanti. I giovani che operano con noi - prosegue Zanchi - hanno dai 14 anni in su e svolgono attività di sensibilizzazione sull'uso di droghe, alcool, comportanti sessuali pericolosi e molto altro. Siamo presenti anche nelle scuole primarie e secondarie con giochi per bambini, per abituarli a non aver paura: utilizzando un semplice peluche riusciamo a passare un messaggio importante in maniera scherzosa ed ironica. Senza dimenticare l'unità di soccorso in acqua ad Arona e Lesa, con la convenzione con i Comuni rivieraschi del basso Verbano per la sorveglianza e l'assistenza sulle spiagge e in acqua, in accordo con la Guardia Costiera. Ma anche in montagna, nelle caverne, sulle piste da sci".

Le parole di Gusmeroli

Saranno poi allestiti dei gazebo di Avis, Protezione Civile, Alcolock, Aib, Antincendio e Fiab Vco Alto Vergante in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile. Conclude il Sindaco Alberto Gusmeroli: "Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città il primo evento di questa portata, grazie alla partecipazione attiva della Croce Rossa, delle associazioni sportive, della Prefettura e soprattutto dei giovani a cui è stata affidata l'organizzazione. Per un intero fine settimana la musica, le associazioni e lo sport animeranno Arona, con tre giornate all’insegna del divertimento, ma anche della prevenzione, della salute, dell'attenzione ai temi giovanili e dello sport. Siamo felici della partecipazione attiva di tante le associazioni musicali, artistiche e di danza di Arona. Godere della musica dal vivo in piazzale Aldo Moro è una bellissima opportunità per tutti, visitatori e giovani. Un evento nuovo dove la parola "INSIEME" si riempie di contenuti".

Biglietti acquistabili QUI oppure presso l'Ufficio Turistico.