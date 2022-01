Arona, la minoranza: “Perché non acquistare misurati CO2 da mettere nelle classi?”

Proposta

Il costo di ciascun apparecchio sarebbe di 50 euro.

Il gruppo Arona Domani ha presentato un’interpellanza che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.

Il testo

“Premesso che gli alunni delle scuole sono forse quelli che hanno sofferto di più in questo tempo di pandemia, costretti ,ora non più a casa ,ma in classe per lunghe ore, fino a sei, con la mascherina, in molti casi seduti in un banco con le finestre aperte per tutta la mattina per consentire una aereazione, ritengo - scrive la consigliera Carla Torelli - che questo sistema non sia tra i più adatti e sia causa di malanni, mi rivolgo quindi all'Amministrazione per proporre una soluzione semplice e poco costosa, il costo di un apparecchio e di circa 50 euro, si tratta di dotare le aule dei misuratori di C O2.

Questa idea è stata suggerita dal prof.Ricciardi, non presa in considerazione se non in qualche paese.

Senza entrare nello specifico del funzionaento degli apparecchi, ne sottolineo l'importanza per controllare la saturazione di un ambiente.

Ritengo quindi sia una soluzione per la salvaguardia della salute dei nostri ragazzi soprattutto in questo periodo invernale, senza costringerli a passare intere mattinate al freddo, è chiaro a tutti che un ambiente saturo diffonda più facilmente il virus”.