Arona, l'ex sindaco Monti: "Perché lasciare così la spiaggia delle Rocchette?"

L'ex sindaco Federico Monti in questi primi mesi successivi le elezioni comunali, e che hanno visto la sua mancata conferma come primo cittadino uscente e l'elezione del suo predecessore Alberto Gusmeroli, non sta risparmiando colpi alla neo amministrazione e in particolare al deputato leghista.

"Perché lasciare così la spiaggia delle Rocchette?"

Il nuovo "casus belli" riguarda la spiaggia delle Rocchette. "Sono stato a fare un sopralluogo all’altezza dell’Hotel Concorde e ho trovato questa situazione - ha scritto sui social Monti allegando due immagini dell'area - perché non esiste il passaggio pedonale che dovrebbe mettere in sicurezza i pedoni che potenzialmente avrebbero accesso alla scaletta di accesso alla spiaggia delle Rocchette? Perché la scaletta nuova fiammante che ho fatto realizzare da sindaco è ancora inutilizzabile? Perché la spiaggia sottostante che ho fatto realizzare con la scogliera per innalzare il livello del sedime ghiaioso che conduce dalla Nautica al Cit è in queste condizioni di sporcizia e di incuranza? È l’unica spiaggia dove l’acqua è balneabile e la trattiamo così?".

E l'ex sindaco incalza: "Ma dov’è finito il progetto turistico il cui intento di creare servizi per le persone, dovrebb indurre al miglioramento generale del territorio? Se questo è l’interesse dell’amministrazione a favore delle attività rivolte al turismo siamo messi malissimo, però tra un tuffo e l’altro, e qualche foto patetica di facciata, questo è ciò che viene proposto a chi viene ad Arona!".

La risposta del sindaco Gusmeroli

Puntuale è arrivata la risposta di Gusmeroli: "La scala di accesso dalla SS 33 del Sempione alla spiaggia delle Rocchette è rimasta chiusa perché il lavoro di realizzazione del nuovo attraversamento pedonale sulla strada statale, che avrebbe dato la possibilità ai cittadini di attraversare la strada in sicurezza, non è stato completato in tempo prima della apertura della stagione balneare (15 giugno 2024).

Il ritardo è stato dovuto a circostanze non prevedibili perché durante i lavori è stato riscontrato un getto continuo in calcestruzzo che non ha permesso di far passare i cavi elettrici interrati su strada per l’illuminazione del passaggio pedonale e quindi la necessità di acquisire una variante alla autorizzazione di ANAS per attraversamento aereo. Ricordo che è previsto di fornire alimentazione elettrica anche per l’apertura/chiusura automatizzata al cancelletto realizzato sulla scala di accesso alla spiaggia, oltre che per l’impianto di segnalazione luminosa dell’attraversamento pedonale, mediante un collegamento con il quadro elettrico presente presso la cabina in area Nautica".

"Ciò - prosegue il sindaco - ha comportato l’approvazione di una perizia di variante con determinazione dirigenziale in data 17.06.2024, quindi in seguito alla apertura della stagione balneare, lavori che avrebbero comportato la chiusura della spiaggia per numerose giornate lavorative, dovendo lavorare con cestello dalla spiaggia stessa. L’Amministrazione Comunale ha quindi ritenuto opportuno non chiudere la spiaggia appena riaperta anche in considerazione del fatto che tutti i fruitori della stessa spiaggia, quest’anno stante la non apertura del Bar a cura del gestore, presumibilmente per il numero elevato di giornate di pioggia, avrebbero avuto libero accesso dal cancello carraio di piazza Gorizia con apertura/chiusura da parte dei bagnini incaricati dal Comune.

Quindi la spiegazione prosegue: "Il livello acque lago molto elevato per i persistenti eventi meteorologici avvenuti già dal mese di marzo di quest’anno non ha consentito prima della apertura della stagione balneare (15 giugno) di effettuare interventi di pulizia dal legname proveniente da lago nella seconda parte di spiaggia Rocchette (tratto tra scala ed ex Cit Bar), come invece eseguito sia sulla litoranea di corso Europa che nelle spiagge accessibili (Lido, Sorriso, Nautica e primo tratto Rocchette), perché le quote lago in quella zona non ne consentivano l’accesso. Soltanto dopo la data dell’8 agosto si è avvertito un progressivo abbassamento del livello delle acque, periodo in cui la ditta individuata a seguito di procedura di affidamento era in ferie e pertanto non è stato possibile intervenire tempestivamente con la rimozione del materiale. Trattandosi di intervento straordinario e dovendo programmare l’accesso con i mezzi d’opera da piazza Gorizia si è previsto che l’intervento di pulizia venga iniziato il primo giorno di apertura della ditta a decorrere da lunedì 26 agosto dalle ore 6:00 per la durata di circa 2-3 giorni".

Quindi la conclusione: "Se il Consigliere invece di polemizzare e di tirare fuori il solito rancore per la terribile sconfitta elettorale avesse chiesto ai tecnici comunali forse si sarebbe risparmiato di attaccare il lavoro corretto dei tecnici comunali stessi che invece mi sento di lodare per come hanno affrontato un tema non facile. Nella vita è più facile criticare che approfondire cause o proporre soluzioni".

Infine, facendo riferimento alle parole di Monti Gusmeroli chiude ricordando che il Lido è balneabile dal 2011 e la spiaggia del sorriso dal 2019. Sono tre le spiagge balneabili non una!"