Arona nasce il "Parco Insieme"

Fra circa un mese verrà inaugurato il nuovo "Parco Insieme" che mette insieme bambini dai 3/4 anni a “meno giovani” sino ai novant’anni.

Il parco

"Avremo giochi per bambini, giochi per ragazzi/adulti seguendo le indicazioni di un Associazione sportiva, panchine cyclette e una piccola biblioteca per genitori e/o nonni che vogliono rilassarsi leggendo mentre i loro figli giocano - racconta il vicesindaco Alberto Gusmeroli - Per chi mi ha chiesto, le staccionate sono in materiale riciclato ma anche le panchine e alcuni giochi.

In undici anni i parchi giochi Aronesi sono continuamente aumentati e migliorati seguendo la logica che la loro crescita oltre a migliorare la vivibilità di zone densamente popolate e meno centrali e/o in frazioni, permettono di evitare gli spostamenti con auto a famiglie con bambini, con vantaggi anche dal punto di vista dell’inquinamento.

In questi undici anni sono nati i parchi giochi a Montenero, San Luigi e in Rocca, il Percorso vita in corso Europa, il Campetto da Basket in centro, le panchine Cyclette in Corso Europa, la Scacchiera, i Giochi dipinti in via Piave e in corso Europa e i Parchi giochi ristrutturati o rifatti a Montrigiasco e a Dagnente (quest’ultimo grazie a una cittadina).

Ma anche al Lido da poco vi è la possibilità di giocare a Beach volley e a Ping Pong.

Prossimi obiettivi lo Skate Park in via al Porto, la fontanella al parco di San Luigi che verrà ristrutturato e la Pista ciclabile del Vevera/Sacro Cuore/ liceo/campo da calcio".