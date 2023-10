Arona: nominato il commissario straordinario

Sta seguendo il suo corso l'iter previsto in questi casi.

Arriva il commissario

In seguito alle dimissioni di massa del vice sindaco Alberto Gusmeroli e di altri 9 consiglieri (su 16) nella giornata di ieri, lunedì 9 ottobre, è calato il sipario sul mandato dell'ormai ex sindaco Federico Monti.

Come previsto in questi casi la Prefettura di Novara ha avviato l'iter per l'assegnazione di un commissario straordinario.

"Preso atto che in tale situazione non può essere assicurato il normale funzionamento del consiglio comunale di Arona - si legge nel comunicato diramato dalla prefettura - ricorrendo, quindi, i motivi di grave e urgente necessità, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale, il prefetto di Novara, Francesco Garsia, ha proceduto alla temporanea sospensione del consiglio e alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell’ente".

Si tratta di Alfonso Terribile, prefetto a riposo, al quale sono conferiti poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Sarà lui ad occuparsi dell'ordinaria amministrazione in attesa delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo mese di giugno.