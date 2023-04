Arona nuova pista ciclabile da 500mila euro

"Arriveranno 300mila euro dalla Regione Piemonte per la pista ciclabile che dai Lagoni porterà al lungolago". L'annuncio è stato dato durante l'ultimo consiglio comunale e l'opera, dal costo totale di 500mila euro, verrà realizzata dal Comune.

I dettagli

Dunque una lunga pista riservata alle biciclette che partirà da via Gattico, poi via Dormelletto per scendere su via Cadorna, parcheggio campi da tennis, via Diaz, via 2 giugno, via 1° maggio, sottopassaggio Vevera, via Broggi e infine sul lungolago.

Il progetto ha raccolto il plauso anche del gruppo di minoranza Arona Domani con qualche “però”. «Condividiamo il bel progetto - ha detto il consigliere di minoranza Roberto Buttà - però sarebbe più logico avere un progetto globale per la sostenibilità della città. Sarebbe il caso di ragionare su progetti a lungo termine anche con i Comuni limitrofi. Adesso stanno costruendo una pista ciclabile sul Sempione, lavorare assieme serve ad avere politiche comuni ed economie di scala. Interventi frazionati disperdono risorse». A rincarare la dose la consigliera Carla Torelli: «Il Comune sembra essere isolato, perché non collaborare per la pista ciclabile?».

A rispondere l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli: «Non è vero che non c'è un progetto, ma le cose si fanno gradualmente. Inoltre la pista ciclabile che arriva da Dormelletto si aggancerà a quella di Arona». Il sindaco Federico Monti ha aggiunto: «C'è il progetto di una ciclabile Arona- Meina-Lesa e Belgirate ma noi non potevamo essere ente capofila e lo farà Borgomanero.