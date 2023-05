Arona nuova pista ciclabile dai Lagoni al Lungolago sarà presto realtà

La nuova pista ciclabile che unirà i Lagoni di Mercurago e il lungolago diverrà presto realtà. Ad annunciarlo l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli.

Le parole di Gusmeroli

"Abbiamo “pedalato”, e molto, fra riunioni e sopralluoghi ma, alla fine, la meta è ormai prossima. Approvato dalla Giunta il progetto definitivo della nuova pista ciclabile che unirà il Lungolago con i Lagoni di Mercurago, di fatto collegando Arona con altri tre Comuni: Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello. Venerdì abbiamo ultimato la partecipazione al bando regionale da 300mila euro di contributo a fondo perduto. L’opera, il cui costo è stimato in circa 500mila euro rientra in una strategia più ampia di mobilità sostenibile a servizio del cittadino, testimoniata anche dalla proroga al 31 Dicembre 2024 del contributo comunale a fondo perduto di 500 euro per gli aronesi che decidono di acquistare una bici elettrica.

Iniziativa, questa, estremamente apprezzata. Tra l'altro i prezzi delle bici elettriche non sono tutti altissimi, ho visto una bici abbondantemente sotto i 1000 euro, il contributo nostro è pari al 50% con il massimo di 500 euro.

Arriverano presto altri dieci stalli per bici: uno alle scuole, uno alla scacchiera e uno all’area Ping pong. Dunque "semaforo verde al Green", quando questo va a beneficio di tutti: famiglie, imprese e ambiente".