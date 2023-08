Arona: nuovi serramenti e basta "spifferi" per il centro d'incontro

"Un altro tassello, l’ennesimo, a miglioramento del nostro Centro Incontro cittadino" inizia così l'annuncio dell'assessore aronese Marina Grassani.

Sostituiti tutti i serramenti

Finanziati dal bando CFE 2022 della Regione Piemonte, di 75.000 euro, si è infatti proceduto alla sostituzione di tutti i serramenti del Centro Incontro, circa una quarantina in totale.

"Oltre all’efficientamento energetico e al risparmio di spese di riscaldamento - precisa Grassani - prosegue il rinnovamento del centro iniziato 12 anni fa e mai fermatosi! Passo passo, perseverando nel migliorare dalle piccole alle più grandi esigenze, Il centro è sempre più un fiore all’occhiello per Arona. Grazie ai bravi dipendenti comunali dell’ufficio tecnico per l’ottenimento del bando, e sempre grazie alla coordinatrice Lucia Amatulli che tanto si prodiga per il centro, alla presidente Zoe Grillo che, con il tutto il suo direttivo, opera per un efficace ed efficiente funzionamento. Grazie a chi non ha più cariche ma è sempre presente, ieri come oggi, e a tutti quelli che frequentano".

E l'assessore conclude annunciando grandi novità per la stagione 2023/2024 ormai alle porte con nuovi laboratori e proposte di intrattenimento.

Ad esprimere soddisfazione per l'intervento è stato anche il sindaco Federico Monti, che ha commentato: "Abbiamo sostituito tutti i serramenti interni del Centro incontro di via San Carlo perché erano ovviamente ammalorati e perché teniamo molto alla salute di tutte le persone che frequentano il nostro bellissimo centro di aggregazione, diretto dalla bravissima Lucia Amatulli. Quindi finiti gli spifferi d’aria, un abbraccio a tutti i 'Ragazzi' del Centro Incontro".