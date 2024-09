Arona On Stage: "Pensiamo già all'edizione 2025"

La prima edizione del Festival dei giovani “ARONA INSIEME ON STAGE” ha fatto registrare numeri importanti in termini di presenze ad Arona nel week end dal 20 al 22 settembre.

Il comunicato dell'amministrazione comunale

"Tanto entusiasmo da parte dei giovani organizzatori che hanno proposto un palinsesto ricco di appuntamenti, con il coinvolgimento di moltissime associazioni. Complessivamente sono state ben 50 le realtà locali tra giovani emergenti,

realtà sportive, scuole di danza, di musica e di ballo che hanno partecipato all’importante appuntamento di fine estate coinvolgendo artisti, atleti, dirigenti sportivi, tantissimi appassionati e tutti coloro che hanno reso possibile l'evento: Aib, Protezione Civile, Avis, l'Arma dei Carabinieri, la Prefettura, Ascom, Pro Loco e i volontari de "La Rocca nel

Cuore". La Croce Rossa era presente con 16 gazebo, una tensostruttura e 26 mezzi di trasporto, una festa con oltre 200 tra volontari e addetti al montaggio degli allestimenti, a cui hanno partecipato residenti e turisti curiosi di conoscere la realtà del comitato di Arona e Lesa.

Grande ospite sabato pomeriggio è stato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti accolto dalla giunta aronese, dalla Prefettura e dalle Forze dell'Ordine che in quest'occasione ha sottolineato "l'importanza della ricchezza interiore e morale

rappresentata da tutti i volontari della CRI che operano sul territorio, spesso difficile da contabilizzare, ma che è molto importante all'interno di una società molto individualista e che svolte un impegno volontario, costante e perseverante".

Davide Zanchi, Presidente della Croce Rossa esprime grande soddisfazione per la riuscita dell'evento: "Abbiamo avuto l'opportunità di far conoscere tutte le attività che la CRI svolge. E' stata un'occasione di festa, intrattenimento e formazione. Con il Comune di Arona abbiamo messo "INSIEME" volontario, sport, salute e giovani. Grazie alla

partecipazione di ASFAP (l'Associazione per lo Studio e la Terapia delle Flebopatie e Arteriopatie Periferiche) con il dottor Massimo Pisacreta e il dottor Francesco Scapellato è stato possibile di individuare delle patologie in alcune persone con un alto grado di rischio.

Non da ultimo siamo entusiasti del grande afflusso di pubblico per le due serate musicali di venerdì e sabato".

Alessandra Marchesi, Assessore allo Sport racconta: "Arona ha vissuto tre giornate intense, animate da una straordinaria energia collettiva, dove il volontariato, lo sport e l'aggregazione hanno trovato la loro massima espressione. La manifestazione è stata un vero esempio di come la nostra comunità possa unirsi, collaborare e crescere insieme,

offrendo a tutti la possibilità di partecipare e sentirsi parte di un progetto comune. Il valore dello sport e del volontariato, non solo come attività, ma come strumenti di coesione sociale, è emerso con grande forza. Arona ha dimostrato ancora una volta di essere una città capace di unire, di valorizzare le persone e di dare spazio alle migliori espressioni di

cittadinanza attiva. Grazie a tutti i partecipanti, alle associazioni e ai volontari per averci regalato un evento che rimarrà nel cuore di tutti".

Calato il sipario sull'edizione 2024 del Festival, i giovani organizzatori Andrea Arrigoni, Davide Casazza e Francesco Provicoli, sono già proiettati al prossimo anno: "Per noi è stato un grande successo. L'esperienza ci ha insegnato quanto sia cruciale lavorare con largo anticipo, quest'anno abbiamo realizzato tutto in soli due mesi e siamo contenti del

risultato ottenuto. Questo evento ci è servito per consolidare un modello organizzativo e pensare già all'edizione 2025. Ringraziamo tutti gli artisti che si sono esibiti gratuitamente, insieme alla presentatrice Martina Ragozza, tutti felicissimi di aver avuto l'opportunità di calcare un palco così importante, anticipando la performance di un artista del calibro di

Clementino. Inizieremo subito a lavorare per l'edizione 2025, pensando anche alla possibilità di allestire dei food truck. Il filo conduttore sarà sempre il divertimento e i messaggi positivi trasmessi attraverso la musica".

Un successo suggellato dalle oltre 2.300 persone che hanno assistito sabato sera al concerto di Clementino che ha saputo trascinare la folla in un viaggio musicale tra passato e presente, scandendo i ritmi della città e raccontando storie di vita quotidiana con un linguaggio autentico e diretto.

"Siamo orgogliosi che questa organizzazione "INSIEME" abbia funzionato - spiega il Sindaco Alberto Gusmeroli -. Comune, Croce Rossa, Giovani, Associazioni, tutti i volontari si sono dati da fare tantissimo e il risultato è stato sotto gli occhi di tutti. Adesso pensiamo a riportare il Capodanno ad Arona, con una grande festa in centro città per

attendere insieme l'arrivo del nuovo anno. Lavoriamo già da subito "INSIEME" alla nuova edizione di "ARONA INSIEME ON STAGE".