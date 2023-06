Arona ottiene 300mila euro dalla Regione per la nuova pista ciclabile

Ottenuto il Contributo della Regione Piemonte a fondo perduto da 300.000 euro per la realizzazione della nuova pista ciclabile che unirà tramite i Lagoni di Mercurago quattro città: Arona, Dormelletto, Oleggio Castello, Comignago al lago maggiore.

Le parole dell'assessore Alberto Gusmeroli

"Il percorso sarà: via Gattico, via per Dormelletto via Cadorna, piazza vittime di Bologna, via vittime di linate, via Nino Bixio, via due giugno, via Milano, sottopassaggio riviera (pedonalizzato completamente) viale Baracca, via Broggi e lungolago di Corso Europa - spiega Gusmeroli - Ma anche l’aggancio alla pista ciclabile in arrivo da Dormelletto e la via al porto per unirsi a quella del lungolago in corso Europa.

Il costo preventivato è di 500mila euro mentre il contributo ottenuto è di 300mila. Dobbiamo rendicontare entro il 31 gennaio 2024 quindi tra settembre e ottobre si realizza!".

"Alla pista si aggiungerà, tranne le vie di intenso scorrimento, la zona 30 che coprirà Zone di oratori, scuole ecc. ma anche l’ampliamento delle rastrelliere e delle ricariche su cui stiamo lavorando anche a una sorpresa.

Ricordo sempre che il Comune di Arona eroga ai residenti che acquistano una bici elettrica un contributo a fondo perduto pari al 50% sino a un massimo di 500 euro che diventano 800 per le cargo bike".