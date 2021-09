Arona ottiene oltre 200mila euro di contributo per il Palagreen

L'edifico di via Monte Rosa ha ottenuto un importante contributo dal Gse.

Le parole dell'assessore ai lavori pubblici Gusmeroli

"In dodici anni di Amministrazione sono alcuni milioni di euro i contributi che abbiamo ottenuto per realizzare opere pubbliche sul nostro territorio.

Un'attività importantissima la ricerca di denaro che ci ha permesso tantissimi miglioramenti della città.

Il mese di settembre 2021 è stato particolarmente “ricco”:

- 900.000 euro per ristrutturare l’ex macello

- 220.000 euro per sostituire 400 lampade a Led in città.

Ora 217.000 euro dal GSE per la realizzazione del Palagreen di Arona.

La vecchia piscina fatiscente e abbandonata da trent’anni (ora temporaneamente centro vaccinale) è stata una sorta di scommessa. Volevamo finalmente liberarci del rudere della vecchia piscina e avere un fabbricato pubblico il più possibile Green e ci siamo riusciti.

C’era chi diceva di demolirla e fare un piccolo parcheggio, come fatto (per noi erroneamente) in piazzale Barberis dalla precedente amministrazione quando è stato demolito il “Palestrone”.

Ora abbiamo una bellissima sala polivalente che quando tornerà nella disponibilità del Comune verrà data negli orari scolastici alla scuola media e negli altri orari ad associazioni Aronesi. Un altro spazio a favore della città da utilizzare per moltissime attività e magari anche la domenica come sala da ballo per il “centro meno giovani” di Arona.

Intanto altri 217.000 euro che tornano alla città e che destineremo al miglioramento di Arona, opere pubbliche e quindi economia che generano altra economia".

Ecco la lista degli interventi che hanno determinato l’erogazione del contributo:

1.A - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

• 1.B - Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume

climatizzato

• 1.D - Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con

esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili

• 1.F - Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici

esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

• 2.A - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di

climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (108,00 kW)