Arona parco giochi di via San Luigi preda dei vandali

Scritte oscene

Area trascurata.

Il parco giochi di via San Luigi è preda dei vandali.

Il parco

Fortemente voluto e inaugurato dall'amministrazione Gusmeroli, l'area, posta accanto a quella dedicata ai cani (con l'erba attualmente alta mezzo metro) sembra alquanto abbandonata a se stessa. Dalle panchine in legno completamente scrostate ai giochi. Questi infatti, da tempo, sono cosparsi da scritte di dubbio gusto. Non solo, nonostante la presenza di un cestino, bottiglie, tappi di birra e soprattutto mozziconi di sigaretta la fanno da padrona. Forse poco utilizzato dai bambini ma se fosse meglio tenuto, con qualche gioco in più e, in generale, tutta la zona fosse più curata avrebbe certamente maggiori fruitori: a un genitori, di fronte a certe scritte, passa la voglia di far giocare il proprio figlio lì.