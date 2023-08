Arona piange Marisa Diotti, una vita di battaglie per i diritti e l'uguaglianza

Si è spenta all'età di 72 anni la storica sindacalista e attivista per i diritti umani. Per lei un vero fiume di affetto e di ricordi colmi di stima e gratitudine. Il funerale sarà celebrato giovedì 10 agosto 2023 alle 14.30 ad Arona nella chiesa di Santa Maria.

Una vita di impegno

Marisa Diotti, per gli amici "Misa", aveva fatto dell'impegno civile la sua missione, anzitutto tra le fila del sindacato Cgil per il quale è stata segretaria storica della FLC, ossia la Federazione lavoratori della conoscenza, organizzazione che opera nei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e della ricerca, e poi fino a un anno fa circa segretaria ad Arona dello Spi, il Sindacato pensionati. Un ruolo questo che l'ha vista promotrice di molteplici iniziative sia di stampo ricreativo e aggregativo, sia di tipo sociale e civile, come ad esempio gli incontri dedicati al tema del fine vita e del testamento biologico.

Ma l'impegno di Marisa Diotti si era anche intrecciato in maniera stretta con la sua Arona, che l'aveva vista, ormai circa 45 anni fa, tra le pioniere della Consulta femminile, in un'epoca in cui anche l'associazionismo era prerogativa quasi esclusiva degli uomini, fatta eccezione per i sodalizi caritatevoli.

Un attivismo che non si era sopito con il passare del tempo, tant'è che, solo per fare un esempio recente, nell'aprile del 2019 prese parte con altre donne aronesi alla contromanifestazione organizzata in risposta al congresso mondiale delle famiglie per difendere la libertà di amare

chi si vuole, indipendentemente dal sesso, di divorziare e di abortire. "Dopo 40 anni, sono scesa in piazza di nuovo e riprendo una battaglia che avevo intrapreso anni fa – aveva raccontato al Giornale di Arona – mi rincuora vedere tante giovani che contribuiscono e portano avanti quello che noi abbiamo iniziato. È importante capire un concetto: manifestiamo perché non si tratta di legge d’obbligo, si tratta di libertà. Manifestiamo perché si deve avere la possibilità di scegliere e di fare quello che si vuole. I diritti acquisiti non si perdono, non si può tornare indietro».

Diotti era stata anche protagonista attiva di tante iniziative organizzate alla Casa del Popolo e non aveva fatto mancare il suo impegno nemmeno sul fronte della solidarietà.

I ricordi

Ovviamente nelle scorse ore, appresa la notizia della scomparsa, ricordi e manifestazioni di cordoglio si sono moltiplicate anche sui social. In tanti si sono stretti con affetto attorno al marito Domenico, ai figli, ai nipoti e a tutta la grande famiglia allargata che tanto stava a cuore a Misa.

"Una grande Donna, una vera Guerriera, una vera Compagna... Questo era la nostra Marisa - si legge in un post - Ciao cara Marisa, che questo viaggio sia più sereno…la vita con te è stata un po’ segnata ma da grande guerriera hai affrontato tutto con coraggio… Non ci sono parole, ma solo un rispettoso e lungo silenzio e, dobbiamo, inchinarci innanzi al tuo grande, grandissimo coraggio".

"Ho avuto l'onore di conoscerla e di lavorarci in sindacato - si legge in un altro ricordo - e devo dire che non ci sono parole per descriverla e qualificarla. È sempre stata unica, umana ed impareggiabile. Non ti dimenticherò".

Anche il circolo del Partito Democratico di Arona, Dormelletto e Oleggio Castello si è stretto attorno alla famiglia in questo doloroso momento: "Hai sempre combattuto per gli altri, per i diritti, per la dignità del lavoro. Negli ultimi anni hai vissuto la malattia con coraggio, circondata dall’amore dei tuoi cari, sempre con il sorriso e la serenità. Ci mancherai, tanto".

E poi il messaggio del suo sindacato: "E' mancata la compagna Marisa Diotti, segretaria storica della FLC CGIL di Novara. Le compagne e i compagni della FLC CGIL si uniscono nel ricordo al lutto della sua famiglia e di chi le ha voluto bene".