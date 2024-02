Arona presenta in grande stile il nuovo portale turistico - VIDEO

Arona ha presentato nei giorni scorsi il suo nuovo portale turistico, realizzato attraverso un progetto finanziato dal Pnrr con 150 mila euro.

Il Commissario presenta il portale turistico

E’ stata presentata giovedì 8 febbraio durante una conferenza stampa nell’aula magna del Comune, una novità destinata a cambiare molte cose nella percezione di Arona da parte dei turisti. In questa occasione infatti, il commissario straordinario che guida il Comune, il prefetto Alfonso Terribile, e il suo vice, il subcommissario Antonio Moscatello, hanno presentato il nuovo portale turistico della città, da poco in funzione.

"Oggi - ha annunciato il commissario, affiancato durante la conferenza anche dal dirigente comunale Giovanni Vesco, dalla dipendente Luisa Forte e dal segretario comunale Agostino Carmeni - si conclude un iter organizzativo avviato da tempo e iniziato già dalla vecchia Amministrazione. Se questo risultato è stato possibile dobbiamo dire grazie al dottor Vesco, alla responsabile dell’ufficio, Luisa Forte, e a tutti i dipendenti e alle persone che hanno collaborato per la realizzazione di questa opera. Credo che per la città di Arona il fatto di avere a disposizione un portale turistico di questo tipo sia un’ottima cosa. Tutti, nella nostra vita privata, ci siamo trovati con il telefono in mano e l’esigenza di cercare cosa vale la pena visitare nella città in cui ci troviamo. Questo sito risponde molto bene a questa esigenza e credo che il Comune abbia speso bene i suoi soldi nella realizzazione di questo progetto, che tuttavia è suscettibile di essere ancora implementato".

Un sito suddiviso in due sezioni, per i cittadini e i turisti

Il compito di illustrare nel dettaglio le novità è spettato ai dipendenti comunali che hanno lavorato al progetto. "Il progetto - ha detto Vesco - è nato negli anni passati, su impulso dell’assessorato di Chiara Autunno. Per realizzarlo abbiamo avuto accesso a una linea di credito del Pnrr, con uno stanziamento di 150 mila euro ottenuti grazie a un progetto ben realizzato, che ha richiesto l’impegno concreto del personale degli uffici. Grazie a questo finanziamento abbiamo da una parte adeguato il sito istituzionale del Comune ai nuovi standard di legge, e dall’altro abbiamo realizzato un portale turistico autonomo per la nostra città".

Se infatti fino a poco tempo fa sito web e portale turistico erano la stessa cosa, adesso, “atterrando” dai motori di ricerca sull’indirizzo http://comune.arona.no.it, all’utente viene immediatamente chiesto di scegliere se visitare il sito istituzionale, con tutte le sue funzioni di richiesta di accesso ai servizi, o il portale turistico vero e proprio. Due percorsi distinti, studiati per due platee diverse.

I dettagli tecnici del progetto

"Per quanto riguarda il sito istituzionale - ha aggiunto Vesco - tutto è stato sviluppato seguendo le linee guida fornite dallo Stato agli enti locali. Oltre ad aderire ai nuovi standard, il sito permette ora di accedere a nuovi servizi tramite il web e saranno sempre di più in futuro i servizi ai cittadini che potranno essere richiesti direttamente da internet, senza recarsi fisicamente in municipio. Tra l’altro, nel pacchetto previsto dal progetto abbiamo inclusi anche 5 anni di manutenzione del sito. Il portale turistico è invece studiato principalmente per essere accattivante per chi visita la città. C’è a disposizione una mappa dei parcheggi, una sezione dedicata alle strutture ricettive e una parte chiamata “Esplora”, che elenca i luoghi di interesse e approfondisce i dettagli che riguardano le bellezze di Arona. Abbiamo una sezione dedicata alle locandine degli eventi in programma e una cospicua quantità di video professionali, realizzati da Luca Caramella con il suo drone. Le riprese mozzafiato che ha registrato riguardano i principali luoghi di interesse di Arona e rappresentano davvero qualcosa di unico. Caramella ci ha donato anche il materiale per realizzare una visita guidata e virtuale della chiesa di San Graziano, mentre lo Studio K, sempre gratuitamente, ci ha permesso di offrire all’utente anche una visita virtuale molto dettagliata del Museo archeologico".