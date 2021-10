Arona proseguono i cantieri in città

Ultimate alcune asfaltature

In corso il rifacimento del marciapiede di via Turati.

Proseguono i tanti lavori per rendere più bella, sicura e accessibile Arona

Lavori pubblici

L'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli ha fatto un sopralluogo in alcuni cantieri. E' stata appena finita l'asfaltatura in via Gramsci, in viale Berrini e in via Torino. "E' a buon punto la realizzazione dei marciapiedi di via Turati, poi si prosegue con via Mazzini e via Milano. Sono state posate le panchine a Mercurago vicino al cimitero e la prossima settimana inizieranno i lavori per togliere l’amianto dal tetto della biblioteca.

E’ l’occasione per ringraziare la Regione Piemonte e l’Assessore all’ambiente Matteo Marnati per il contributo a fondo perduto da ben 120mila euro che si aggiunge ai circa 80mila euro del Comune per realizzare l’opera. Stiamo già lavorando per proseguire in primavera con altri marciapiedi e asfaltature. Credo proprio che nei prossimi due anni avremo concluso il rifacimento di tutti i marciapiedi della città iniziato nel 2010.

Alla fine rimarranno probabilmente solo i marciapiedi di via liberazione e via Roma già rifatti negli anni precedenti al 2010 con un materiale non adeguato, il Porfidblock, un conglomerato di polvere, avanzi di porfido e cemento. Un peccato perché dovremo spenderci soldi per farli o meglio rifarli".