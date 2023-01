Arona punto sui lavori pubblici: lo skatepark pronto a maggio

Prima riunione dell'anno, lunedì 2 gennaio, per il team dei lavori pubblici in città.

Le parole di Gusmeroli

"Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica stiamo ultimando 400 lampade a Led in tutta la città, centro e periferie e frazioni, alla fine avremo cambiato a Led 1500 lampade su 2500 circa della città - spiega l'assessore Alberto Gusmeroli - A giugno parteciperemo a un nuovo bando per ultimare il cambio a Led. Sulla Rocca abbiamo in vista un mega progetto: la messa in sicurezza della Torre del Tamburo, i bagni accanto alla Torre Mozza (già autorizzati), valorizzazione antiche mura e valorizzazione sommità, oltre alla messa in sicurezza della roccia della Rocca.

Realizzeremo il marciapiede a sbalzo dalla salita della rampa al Cit. Sono poi in corso le gare del museo all'ex macello e annuncio anche che il nuovo Skatepark sarà pronto per l’inaugurazione a fine maggio 2023. Stiamo studiando la ristrutturazione dei tetti della materna di via Piave e dell’Anna Frank mettendo pannelli fotovoltaici con magari delle piccole comunità energetiche. Avanzano poi i progetti delle piste ciclabili dalla zona Sacro Cuore/Montenero ai Lagoni e lungolago per accedere ai bandi dei contributi regionali".