Arona restyling per via Cadorna

Il comune acquisisce una traversa.

Lavori in via Cadorna

L'annuncio degli imminenti lavori nella zona periferica di Arona è dell'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli: "Non potevamo più vedere questa strada che porta a tanti condomini costruiti negli anni 60’, le “famose” Case Gescal e le case dell’ATC. Una strada che aveva l’illuminazione pubblica ma di cui era difficile comprenderne dopo sessant’anni la titolarità. Grazie a due incontri a Novara e Arona con il bravo Presidente dell’ATC Marco Marchioni, delle ricerche negli archivi nostri e dell’Atc siamo riusciti a risolvere l’intricata vicenda e in Consiglio Comunale abbiamo definitivamente acquisito la “traversa” di via Cadorna. Nel mese di ottobre rifaremo le tombinature delle acque piovane, sistemeremo le luci e riasfalteremo. Quella strada non sarà più inguardabile e gli abitanti dopo sessant’anni non saranno più cittadini di serie B. Ora “sogno nel cassetto” un parco giochi per i bambini: qualche idea l’abbiamo anche su come recuperare i soldi necessari. Sarà il prossimo obiettivo di via Cadorna".