Arona saluta il volontario Corrado Agoralli Biglia

L'uomo, 82 anni, è mancato l'altro giorno: faceva parte dell'associazione La Rocca nel Cuore di Arona.

Addio a Corrado Agoralli

A darne l'annuncio il sindaco Alberto Gusmeroli: "Sono stato avvisato che è mancato alla vita una persona a me davvero cara, l’amico Corrado Agoralli Biglia. Aveva 82 anni, l’avevo sentito cinque giorni fa e avevamo parlato per mezz’ora di alcuni acciacchi ma anche della “sua” Rocca.

Aronese dell’anno insieme ai volontari della Rocca che poi diedero vita all’Associazione “La Rocca nel cuore” che tanto bene ha fatto e fa tutt’ora per il nostro bellissimo sito.

Corrado con il suo e mio amico Tommaso Marino hanno segnato insieme ai volontari della Rocca la storia della nostra città. Lo conobbi nel 2009 al primo incontro serale con la gente al Cappello Verde, era insieme alla moglie uno dei cinque presenti. Mi diede subito credito e mi stette vicino aiutandomi. Mi parlò’ spesso della sua infanzia e in un viaggio volle ripercorrerla parlandomene.

Ha fatto tantissimo per la Rocca di cui conosceva tutta la storia, gli aneddoti e le leggende, ma ha aiutato e aiutava in tutte le manifestazioni Aronesi. Spesso ci sentivamo e confrontavamo. Amava sua moglie e i suoi due figli all’inverosimile, di cui era orgogliosissimo.

Corrado ha davvero cambiato il nostro piccolo grande mondo Aronese e sono sicuro che ora è già nella nostra bellissima Rocca che ha concorso a riaprire, magari vicino alla strada segreta che grazie a lui lo è un po’ meno".