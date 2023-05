Arona selezionata per l'Exloring Bandiere Arancioni, riservata alle eccellenze italiane

Arona è stata selezionata dal Touring Club Italiano per partecipare alla quarta edizione di Exploring Bandiere Arancioni, iniziativa riservata alle eccellenze italiane che quest’anno si svolgerà a Milano il 13 e 14 maggio 2023 nella prestigiosa cornice della Piazza d’Armi del Castello Sforzesco.

L'appuntamento nel weekend

L’evento è particolarmente importante in quanto festeggerà anche i 25 anni dell’iniziativa Bandiere Arancioni, la prima in Italia dedicata alla valorizzazione dei piccoli centri dell’entroterra.

Sulla scia del successo dell’ultima edizione, quella del 2018, che ha ospitato oltre 35.000 visitatori, sarà un’importante vetrina per promuovere la città e le sue eccellenze, ma anche occasione di incontro con altre realtà territoriali.

L’assessore al Turismo e Cultura Chiara Autunno: “Essere comune Bandiera Arancione è per la nostra città un vanto e una grande opportunità, ma è anche lo stimolo per continuare a migliorare ed iniziative come questa rappresentano una vetrina importante che mette in evidenza le eccellenze italiane di cui siamo fieri di essere parte. Un ringraziamento al Distretto Turistico dei Laghi che fornirà un supporto operativo a conferma di una sempre maggiore collaborazione”.