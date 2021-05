Arona set di un film per la tv tedesca

Negli scorsi giorni una troupe si è aggirata per il centro città destando la curiosità di molti aronesi.

Il film

“Siamo stati scelti da una produzione tedesca che attraverso la Film Commission, con cui il comune di Arona ha stipulato una convenzione, e con il supporto della Viola Film, ha girato nella nostra città e sul lago Maggiore diverse scene per un film destinato alla tv tedesca” racconta l’assessore alla cultura Chiara Autunno.

In città hanno girato all’interno di Pratolivo, noto negozio sul Corso Cavour e una scena in notturna in piazzale Aldo Moro: il film si intitola Il Nemico del Mio nemico. “Sono molto soddisfatta di questa prima esperienza e mi auguro che sia la prima di una lunga serie. Il lavoro è stato frutto di un’importanze convenzione: essere inclusi in un parterre di località che possono fungere da location per film dà sicuramente pregio alla nostra città”.