Arona si prepara ai gemellaggi con Compiègne e Huy

C’è attesa per l’imminente arrivo in città delle delegazioni di Compiègne e Huy, due dei paesi gemellati con Arona, per il rinnovo dei patti di gemellaggio.

Gli appuntamenti

Se nella mattinata di venerdì 5 maggio a Malpensa arriveranno la presidente del Comitato Gemellaggi di Compiègne Sylviane Romet e il vicesindaco, accompagnati dai rispettivi coniugi, in serata sono attesi il sindaco di Huy con tre consiglieri. Alla convention non parteciperanno invece i gemelli di Arona de Tenerife, il terzo dei paesi gemellati con la nostra città, perché impegnati nelle elezioni di maggio.

Grande fermento quindi per i preparativi dell’accoglienza che comprendono un ricco programma di iniziative «In questa occasione abbiamo beneficiato del supporto di un gruppo organizzatore di cui fanno parte anche le assessore Chiara Autunno, Monia Mazza e Marina Grassani, che ringrazio – spiega Angela Mintrone, presidente del Comitato Gemellaggi aronese – inizieremo venerdì pomeriggio con la visita della ditta Guffanti che ci farà conoscere le sue famose cantine e ci offrirà una degustazione dei suoi famosi formaggi.

In serata cena informale al ristorante giardino e pernottamento, mentre sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30 è prevista per gli ospiti una visita guidata per Arona, in compagnia del professor Gianni Di Bella e delle note della Nuova Filarmonica di Arona». E ancora: «La giornata di sabato 6 maggio culminerà però con la cerimonia ufficiale di Rinnovo dei patti di gemellaggio che avverrà alle 10.30 in piazza san Graziano, alla presenza di tutte le autorità – prosegue la presidente – mentre nel pomeriggio gli ospiti saranno accompagnati con il trenino turistico fino al piazzale san Carlo con visita al Colosso e alla sera si terrà la cena di gala al ristorante “La piazzetta” in piazza del Popolo.

Sono davvero felice di incontrare nuovamente i nostri gemelli d’Oltralpe che non vediamo dal 2017 – commenta sempre al presidente – e con cui siamo gemellati da moltissimi anni. Esattamente 61 per Compiègne e 57 per Huy. Questa è proprio una bella occasione per rinsaldare amicizie e fare nuovi progetti. Auspichiamo che la popolazione partecipi numerosa a questo momento di festa».