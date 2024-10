"Arona spende 2806 euro per far contare i cestini: non poteva occuparsene l'assessore?"

Con la determina 300/2024 il Comune di Arona spende 2.806,00 euro per il “Censimento dei cestini portarifiuti su tutto il territorio comunale” incaricando il Consorzio Area Vasta Medio Novarese.

Il comunicato stampa del gruppo di minoranza Impronta Civica

"Questo denaro si aggiunge ai 274.790,11 euro all’anno che si spendono per lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini.

- 2.806 euro per contare i cestini

- 2.806 euro sono il 66% del costo necessario per ampliare il servizio pre scuola all’Anna Frank. Alla Nicotera non c’è, checché ne dica l’Assessore compente, che in conferenza stampa parla ancora di qualcosa che non esiste.

- 2806 euro potevano essere utilizzati per garantire la gratuità di 350 biglietti per le scuole aronesi per partecipare alla rassegna teatrale Arona Città Teatro 2024/2025 (8 euro a bambino)

- 2806 sono il 43% di quanto speso dal Comune di Arona per i centri estivi di scuola primaria e secondaria nel 2024 (6.403,52 euro).

Ma non c’è un Consigliere delegato ai “controlli ambientali”? Non poteva occuparsene personalmente, al posto di fare le foto con l’ “aspirotto”?

E' sempre una questione di scelte".