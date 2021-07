Arona-Stresa-Arona: fervono i preparativi e sono aperte le iscrizioni

Arona-Stresa-Arona: tutto pronto per la tradizionale rievocazione della corsa automobilistica più antica d'Italia.

Mancano due mesi alla Arona-Stresa-Arona

I prossimi 11 e il 12 settembre la tradizionale manifestazione Arona-Stresa-Arona riunirà nella cornice del Lago Maggiore alcune tra le più belle e antiche vetture d’epoca costruite fino al 1925, con deroga al 1930 per quelle da corsa. Intento della terza riedizione mostrare quanto queste vetture d’epoca non siano solo gioielli da ammirare in un museo, ma auto in grado di circolare e creare emozioni al grande pubblico.

I dettagli della corsa

La gara ripercorrerà in due giorni il percorso originario del 1897 con l’obiettivo di onorare la corsa automobilistica più antica d’Italia, attraversando i suggestivi borghi del Lago Maggiore con scorci mozzafiato, tra cui Arona, Stresa, Meina, Lesa, Solcio di Lesa e Belgirate, dove i bolidi di ieri sosteranno per far riposare i motori offrendo ai driver la possibilità di scorgere paesaggi dal fascino intramontabile. La manifestazione prenderà il via sabato 11 settembre con il ritrovo degli equipaggi presso la piazza del Popolo di Arona, dove sarà possibile conoscere da vicino i capolavori d’antan. Alle ore 12:00 è prevista la partenza ufficiale della gara, le auto partiranno alla volta di Meina, dove si terrà il pranzo, per poi proseguire verso Solcio di Lesa con le prove tecniche di abilità. Dopo una breve pausa a Solcio di Lesa, la competizione proseguirà verso Belgirate per poi terminare con un affascinante defilè cittadino nel cuore di Stresa alle ore 17:00. A seguire l’aperitivo e la cena di gala si svolgeranno nella suggestiva location del Grand Hotel Bristol di Stresa, che gode di una vista privilegiata sull’isola Bella e sul Golfo Borromeo. La mattina di domenica 12 settembre gli equipaggi ripartiranno dall’hotel con direzione Lesa, si concederanno un rinfresco sul lungolago fino alle 11:30, quando sfileranno per le vie del centro storico. A conclusione della manifestazione si terrà il pranzo presso il Ristorante Antico Maniero di Lesa, rinomata dimora storica della fine del 1700 situata in un incantevole parco secolare.

Le iscrizioni restano aperte fino al 12 agosto

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 agosto 2021. Tra le prime auto che stanno avanzando richiesta d’iscrizione, si possono contare delle preziose eccellenze costruite prima del 1915 come il Triciclo Phebus 1898, Renault typo C 1900, De Dion Bouton Vis a Vis 1902, Renault typo G del 1902, Oldsmobile Curved Dash del 1902, Holdsman Typo 3 del 1904. A questi capolavori del passato si aggiunge la curiosissima Detroit elettrica del 1924, caratterizzata dall’avvio immediato senza manovella, con un’autonomia di carica di circa 100 km, priva di fumo e odore di benzina; inoltre le ruote con i cerchioni in cautchou la rendono quasi insensibile alle scosse.